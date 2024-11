Liverpool hat Nationalspieler David Raum im Blickfeld

Der FC Liverpool blickt auf den deutschen Linksverteidiger David Raum von RB Leipzig.

Wegen einer Sprunggelenksverletzung fällt der 26-Jährige zurzeit aus. Sein Vertrag bei den Roten Bullen ist noch bis 2027 datiert. Möglicherweise steht für ihn aber in absehbarer Zeit eine Luftveränderung an. Gemäss "The Sun" hat Liverpool Raum als möglichen Ersatz für Andy Robertson ins Visier genommen. Der 30-jährige Schotte hat aktuell keinen Stammplatz mehr auf sicher und könnte bald abgelöst werden.

Raum ist der Kandidat dafür. Der deutsche Nationalspieler kann mit konstant guten Leistungen überzeugen. Im Ausland spielte er bislang noch nicht. Liverpool könnte die erste hochkarätige Station sein.

psc 6 November, 2024 11:58