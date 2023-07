Liverpool-Profi Dominic Corness wechselt in die Super League

Der englische Mittelfeldspieler Dominic Corness wechselt für diese Saison vom FC Liverpool in die Super League.

Aufsteiger Yverdon-Sport sichert sich die Rechte am 20-jährigen Youngster auf Leihbasis. Bislang kam Corness für die Reds in der U23 zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit bestritt das Eigengewächs 25 Einsätze in der Premier League 2. Dabei steuerte er fünf Assists bei.

Nun will sich Corness in der höchsten Schweizer Liga weiterentwickeln und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

psc 20 Juli, 2023 15:40