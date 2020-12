Liverpool-Stürmer Divock Origi steht vor dem Abgang

Beim FC Liverpool spielt Divock Origi seit seiner Ankunft nur eine Nebenrolle. Mehrfach war er auch ausgeliehen. Im Januar könnte nun der definitive Abgang erfolgen.

Ligakonkurrent Wolverhampton wirft ein Auge auf den 25-jährigen Belgier. Und laut “Daily Mail” könnten sich die Reds durchaus gesprächsbereit zeigen, falls Origi tatsächlich wechseln will. Dessen Vertrag läuft zwar noch bis 2024, auf einen Stammplatz hat er an der Anfield Road aber keine Chancen – erst recht nach der Ankunft von Diogo Jota in der letzten Transferperiode. In Wolverhampton könnte er sich diesbezüglich bessere Chancen ausrechnen, auch wenn die Konkurrenz da ebenfalls gross ist.

psc 18 Dezember, 2020 16:46