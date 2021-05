Liverpool verabschiedet Georginio Wijnaldum – Klopp erwartet Anrufe

Der FC Liverpool hat am Sonntag Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum verabschiedet. Trainer Jürgen Klopp schwärmt für den Niederländer und wartet auf Anrufe.

Der deutsche Coach findet für den 30-Jährigen nur positive Worte und bezeichnet diesen als “sehr freundlichen, sehr intelligenten, sehr offenen Menschen.” Mit Wijnaldum verliere er “einen Freund. Ich werde ihn vermissen.” Klopp sagt, dass interessierte Klubs ihn anrufen und sich erkundigen sollen: “Dann werden sie ihn auf jeden Fall nehmen, denn ich könnte nicht positiver über seine Zeit hier sprechen”.

Wijnaldum richtete sich nach dem 2:0-Sieg gegen Crystal Palace am Sonntag an die Fans der Reds: “Es sieht so aus, als ob es mein letztes Spiel hier sein wird. Die Zeit in Liverpool wird zu einem Ende kommen.” Insgesamt lief er während fünf Jahren an der Anfield Road auf: “Das einzige Bedauern, das ich wahrscheinlich haben werde, ist, dass ich nicht mit einem Titel abreisen konnte, das wäre wirklich, wirklich toll für mich, für die Fans und für alle gewesen.”

Wohin der Weg des niederländischen Nationalspielers nach der EM führt, ist offen. Vor allem der FC Barcelona und Bayern München gelten als interessiert. Weitere Klubs könnten sich aber ebenfalls einmischen. Wijnaldum ist ablösefrei zu haben und somit auf dem Markt sehr attraktiv.

psc 24 Mai, 2021 12:44