Liverpool versieht Origi mit Preisschild

Ob der FC Liverpool in diesem Sommer weitere Spielertransfers tätigt, ist abhängig von möglichen Verkäufen. Divock Origi soll den Verein verlassen – für eine nicht unerhebliche Summe.

Divock Origi steht zum Verkauf. Laut einem Bericht von “The Athletic” ruft der FC Liverpool rund 23 Millionen Euro für seinen Angreifer auf. Um weitere Transfers tätigen zu können, müssen die Reds zuvorderst Spieler verkaufen. Einer davon ist Origi.

Der Belgier blickt auf eine enttäuschende Saison zurück. Im Liverpooler Starensemble kam er lediglich auf neun Einsätze in der Premier League. In den letzten Saisonwochen wurde Origi von Trainer Jürgen Klopp nur sporadisch in das Aufgebot genommen.

Aufgrund der durchwachsenen Spielzeit verpasst Origi die Teilnahme an der bevorstehenden Europameisterschaft. Für den vertraglich noch bis 2024 gebundenen Stürmer ist es deshalb an der Zeit, weiterzuziehen.

aoe 29 Mai, 2021 12:14