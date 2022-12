Liverpool-Vertrag läuft aus: Der Stand bei Roberto Firmino

Eine WM-Nominierung hat es für Roberto Firmino nicht gegeben, beim FC Liverpool ist der Stürmer trotz allem gesetzt. Es zeichnet sich ab, dass sein auslaufender Vertrag schon bald Verlängerung erfährt.

Der FC Liverpool und Roberto Firmino werden ihre auslaufende Zusammenarbeit wohl verlängern. Wie «Sky» berichtet, hat der Zukunftsaustausch inzwischen begonnen und verläuft positiv. Der Brasilianer könne sich vorstellen, über die laufende Saison hinaus zu bleiben – mindestens bis 2025.

Firmino befindet sich in starker Form, kommt in der Premier League in 13 Spielen auf sieben Tore und drei Vorlagen. Jürgen Klopp, das ist ein offenes Geheimnis, pflegt ein sehr gutes Verhältnis zu dem 31-Jährigen, von dem er grosser Fan ist.

Trotz seiner guten Verfassung hatte es für Firmino jüngst nicht zur WM-Nominierung gereicht. Brasilien schied am Freitag im Viertelfinale gegen Kroatien aus.

aoe 10 Dezember, 2022 12:32