Shaqiri überrascht mit Aussagen – Liverpool legt Preisschild fest

Italienische Medien berichteten zuletzt, dass Liverpool Xherdan Shaqiri zum Schnäppchen machen könnte. Dem ist mitnichten so. Das Preisschild für den Schweizer Nati-Star hat es in sich. Zudem scheint ein Transfer alles andere als selbstverständlich.

Laut “Sky Sports” fordern die Reds für den 28-Jährigen jene Summe, die sie 2018 für den damaligen Stoke-Profi zahlten: Also rund 15 Mio. Euro. Shaqiri steht noch für zwei weitere Jahre bis 2023 unter Vertrag. Die aktuelle Interessentenliste für den 96-fachen Nationalspieler soll neben Lazio und Napoli auch Villarreal und Sevilla aus Spanien umfassen.

Berichte, wonach Shaqiri Liverpool in diesem Sommer unbedingt verlassen will, decken sich nicht unbedingt mit Aussagen, die der Tempodribbler in dieser Woche auf der Webseite des FC Liverpool machte. “Ich freue mich auf die neue Saison. Hoffentlich erreichen wir, was wir mit dem Klub erreichen wollen”, wird der Basler zitiert. Seine Aussagen klingen nicht unbedingt so als stünde er unmittelbar vor einem Transfer.

psc 5 August, 2021 14:13