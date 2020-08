Macht Klopp nach 2024 Schluss?

In Jürgen Klopp ist offenbar der Entschluss gereift, seine Karriere im Profifussball zu beenden. Spätestens 2025 könnte sich der Trainer des FC Liverpool von der grossen Bühne verabschieden.

Erst vor Kurzem ist Jürgen Klopp in der Premier League zum Trainer der Saison ernannt worden, dem FC Liverpool bescherte er den ersten Meistertitel seit 30 Jahren – an der Anfield Road wird er längst vergöttert. Schon in ein paar Jahren könnte der Deutsche allerdings einen Haken hinter seiner Trainer-Karriere machen.

“Ich werde ein Jahr pausieren und mich danach fragen, ob ich den Fussball vermisse. Wenn ich das verneine, dann war es das mit dem Trainer Jürgen Klopp”, sagt der LFC-Teammanager im Gespräch mit dem “Sportbuzzer”. “Wenn ich eines Tages nicht mehr Trainer bin, werde ich eines nicht vermissen: Die brutale Anspannung unmittelbar vor dem Spiel. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.”

Im Dezember vergangenen Jahres prolongierte Klopp seine Zusammenarbeit mit dem Englischen Meister frühzeitig bis Ende Juni 2024. Ob Klopp nach seinem Sabbatjahr dem Fussball tatsächlich komplett den Rücken zudrehen wird, bleibt Stand jetzt freilich offen.

Der 53-Jährige könnte beispielsweise zum ersten Mal eine Nationalmannschaft übernehmen. Der mexikanische Verband hatte einmal um seine Dienste geworben. Ausserdem wird Klopp immer mal wieder als Nachfolger von Joachim Löw gehandelt.

aoe 17 August, 2020 12:17