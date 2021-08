Jetzt jagt ein 3. Serie A-Klub Xherdan Shaqiri

Das Interesse an Xherdan Shaqiri in der Serie A wird immer grösser: Auch Milan schielt nun auf den Schweizer Nationalspieler.

Nach Napoli und Lazio sind die Rossoneri bereits der dritte Topklub aus Italien, der sich in diesem Sommer für die Dienste des 28-jährigen Kraftpakets interessiert. Shaqiri hat in dieser Woche zwar ein Interview gegeben, wo er über die Ziele mit Liverpool in der aktuellen Saison gesprochen hat, dennoch bleibt ein Transfer noch in dieser Periode eine Option. Angeblich fordern die Reds 15 Mio. Euro für den noch bis 2023 gebundenen Schweizer Nati-Star.

Laut “Corriere dello Sport” hat sich Milan nach Shaqiri erkundigt. Bei den Norditalienern könnte das Kraftpaket, wie auch in Liverpool, in der Champions League spielen. Seine Rolle dürfte allerdings grösser sein. Die Konkurrenz beim Serie A-Verein ist nicht ganz so gross und hochkarätige wie in Liverpool.

psc 6 August, 2021 18:41