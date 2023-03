Mohamed Salah plant, dem FC Liverpool den Rücken zu kehren

Allzu lange ist es noch nicht her, dass der Berater von Mohamed Salah Abgangsgerüchte über seinen Klienten dementierte. Nun heisst es wieder, der Superstar wolle den FC Liverpool verlassen.

Mohamed Salah sieht im FC Liverpool offenbar nicht mehr den perfekten Arbeitgeber, was die vergangenen sechs Jahre aus vollster Überzeugung Bestand hatte. Nach Informationen des Portals «Foot Mercato» macht sich der 30-Jährige Gedanken über seine Zukunft bei den Reds.

Und nicht nur das: Salah soll sogar mehr und mehr über einen Abgang sinnieren und daraus auch keinen Hehl machen. Der Ägypter würde gerne zu einem grossen europäischen Verein wechseln, um seiner Karriere neue Bedeutung zu geben.

Salah möchte sich gerne nach Spanien verändern, über ein Interesse von Real Madrid und dem FC Barcelona wurde in der Vergangenheit schon öfters Bericht erstattet. Wirklich konkret ist es mit dem ehemaligen Spieler des FC Basel aber nie geworden.

Barça und Real sind auch die einzigen Vereine auf der iberischen Halbinsel, die für so ein Engagement infrage kommen – das Duo befindet sich aber in finanziellen Schwierigkeiten. Und da Salah noch bis 2025 an Liverpool gebunden ist, liegt eine hohe Preisgestaltung nahe.

aoe 18 März, 2023 16:05