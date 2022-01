Offiziell: Liverpool macht den 60 Mio. Euro-Transfer perfekt

Der FC Liverpool bestätigt die Ankunft des kolumbianischen Flügelspieler Luis Diaz.

Der 25-jährige Offensivspieler unterzeichnet bei den Reds einen langfristigen Vertrag bis 2027. Die Ablöse beträgt zunächst 40 Mio. Euro. Durch Boni können weitere 20 Millionen hinzukommen. Liverpool hat bei seinen Bemühungen um Luis Diaz unter anderem Tottenham ausgestochen, das sich zwischenzeitlich ebenfalls für den Nationalspieler bemüht hat.

In der laufenden Saison hat der Angreifer für Porto 16 Tore und 6 Assists beigesteuert. Künftig stürmt er in der top besetzten Offensive in Liverpool an der Seite von Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota und Roberto Firmino.

The moment you’ve been waiting for… Luis Diaz is a RED 🔴 #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

psc 30 Januar, 2022 13:36