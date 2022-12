Schock in Liverpool: Luis Diaz fällt noch sehr lange aus

Der FC Liverpool muss noch sehr lange auf seinen kolumbianischen Flügelstürmer Luis Diaz verzichten.

Der 25-Jährige hat sich bei der Reha nach seiner Verletzung am Knie einen gravierenden Rückschlag erlitten. Laut «The Athletic» wird er sich am Aussenband operieren müssen. Das Trainingslager der Reds hatte Luis diaz in der vergangenen Woche verlassen. «Es war eigentlich eine komplett harmlose Situation im Training – eigentlich nichts, aber er hat etwas im Knie gespürt», sagte Trainer Jürgen Klopp gegenüber LFC-Vereinsmedien, «auch am nächsten Tag hat er nicht viel gemerkt, aber wir wollten auf Nummer sicher gehen und ihn checken lassen. Dann kam die Nachricht und es war ein richtiger Schlag ins Gesicht.»

Eine präzise Angabe zur Ausfalldauer gibt es noch nicht, es ist aber die Rede von bis zu drei Monaten.

psc 12 Dezember, 2022 14:32