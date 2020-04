Shaqiri hilft Minamino bei der Integration

Seit Januar gehört Takumi Minamino offiziell zum Kader des FC Liverpool. Um ihm das Eingewöhnen so leicht wie möglich zu machen, kümmert sich unter anderem Xherdan Shaqiri um den Japaner.

Xherdan Shaqiri zeigt sich von seiner zuvorkommenden Seite. Der Schweizer Nationalspieler erleichtert Takumi Minamino das Ankommen beim FC Liverpool. Beide unterhalten sich auf Deutsch miteinander. Minamino spielte zuvor fünf Jahre für das österreichische RB Salzburg.

“Natürlich sprechen die Leute, die Deutsch sprechen, ein bisschen mehr miteinander. Es ist aber nicht so, dass ich kein Englisch sprechen möchte”, berichtet Shaqiri auf der Reds-Homepage. Er wolle Minamino helfen, da dieser besser Deutsch als Englisch spreche. Der neun Millionen Euro teure Winternezugang müsse sich erst mal an das Leben in England gewöhnen, sagt Shaqiri.

Für den 82-fachen Nati-Spieler ist sich gegenseitig unter die Arme greifen eine Selbstverständlichkeit. “Wenn er etwas braucht, sind wir da und helfen ihm”, sagt Shaqiri, der anmerkt, dass sich Minamino aber bereits sehr gut integriert habe.

Shaqiris Appell: “Wir haben alle Spass zusammen und gewinnen zusammen. Wir sind wie eine kleine Familie, was sehr wichtig ist.” Für Shaqiri verläuft die Saison derweil alles andere als nach Plan. Der 28-Jährige kommt auch verletzungsbedingt erst auf zehn Einsätze.

aoe 11 April, 2020 16:03