Shaqiri: “Man ist immer frustriert, wenn man nicht spielt”

Xherdan Shaqiri bereitet sich dieser Tage mit dem FC Liverpool in Österreich auf die neue Saison vor. Am Rande der schweisstreibenden Einheiten lässt er durchblicken, dass seine Frustrationsrate in der vorigen Spielrunde ziemlich hoch war.

Das Merseyside Derby gegen den FC Everton im Dezember vergangenen Jahres war für Xherdan Shaqiri das einzige Spiel in der zurückliegenden Saison, in dem er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz anwesend war. Die restliche Saison des Schweizers war gespickt von zahlreichen Verleztungen.

“Immer, wenn man verletzt ist oder nicht spielt, ist man frustriert”, wird Shaqiri auf der Vereinshomepage des FC Liverpool zitiert. “Aber ich freue mich auf diese Saison und versuche, der Mannschaft immer wieder zu helfen, damit ich die Chance habe, wie in der ersten Saison zu spielen.” In der ersten Saison nach seinem Wechsel an die Anfield Road kam Shaqiri auf neun Torbeteiligungen.

“Ich versuche, mein Bestes zu geben”

Seine eigenen Befindlichkeiten stellt der Nati-Star allerdings hinten an – und sich voll in den Dienst der Mannschaft. “Ich versuche, mein Bestes zu geben und der Mannschaft zu helfen, Spiele und Titel zu gewinnen – das ist für mich das Wichtigste”, sagt der 28-Jährige, der sich trotz der Erschwernisse Englischer Meister nennen darf.

Den ersten nationalen Titel nach 30 Jahren wolle die gesamte Mannschaft verteidigen, was allerdings schwierig sei: “Wir versuchen, wieder eine Menge Dinge zu erreichen – und wir wollen viele Spiele gewinnen.” Hierfür habe der LFC ausreichend Qualität und eine Mannschaft, die nach wie vor viele Titel gewinnen möchte.

Es sei “unglaublich” gewesen, den Titel mit Liverpool zu gewinnen, sagt Shaqiri, der je dreimal mit dem FC Bayern sowie dem FC Basel Meister wurde. “Die anderen Mannschaften wollen aber auch gewinnen, also denke ich, dass es eine spannende Saison werden wird.”

aoe 17 August, 2020 15:46