Schon wieder Verletzungspech bei Xherdan Shaqiri

Der Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri fällt einmal mehr verletzungsbedingt aus.

Trainer Jürgen Klopp musste am Montag beim 1:0-Sieg gegen die Wolves auf den Offensivspieler verzichten. Grund war eine Muskelzerrung am hinteren Oberschenkel, die sich Shaqiri zugezogen hatte. Immerhin rechnet sein Verein in der Folge “nur” mit einer Ausfallzeit von sieben bis zehn Tagen.

Die Blessur kam allerdings zur Unzeit: Klopp bestätigte, dass Shaqiri gegen Wolverhampton in der Startelf gestanden hätte, falls er fit gewesen wäre.

psc 30 Dezember, 2019 14:26