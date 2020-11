Nach Verletzungswelle: Daryl Janmaat wird Liverpool angeboten

Nachdem sich mit Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold und nun auch noch Joe Gomez gleich drei Top-Verteidiger beim FC Liverpool verletzt haben und langfristig ausfallen, wird den Reds der niederländische Rechtsverteidiger Daryl Janmaat angeboten.

Der 31-Jährige stand bis Mitte Oktober bei Premier League-Absteiger FC Watford unter Vertrag und ist derzeit vereinslos. Englischen Medienberichten zufolge bietet Janmaat den Reds seine Dienste an. Und der englische Meister soll das “Angebot” durchaus in Erwägung ziehen, da mit Alexander-Arnold und Gomez gleich zwei valable Optionen für die rechte Abwehrseite wegfallen. In den nächsten 41 Tagen stehen für den Premier League-Klub ganze 12 Spiele an. Eine zusätzliche Kraft für die Defensive wäre sehr willkommen.

Allerdings stellt sich die Frage, ob Janmaat tatsächlich sofort einsetzbar wäre. Wegen einer Knieverletzung kam er fast ein Jahr lang zu keinem Pflichtspieleinsatz mehr.

psc 12 November, 2020 18:32