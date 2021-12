Wechselwunsch: Nathaniel Phillips hat genug von Liverpool

Der englische Innenverteidiger Nathaniel Phillips hat beim FC Liverpool einen sehr schweren Stand und pocht nun auf eine Luftveränderung.

Gegenüber “Sky Sports” bestätigt der 24-Jährige, dass er bereits im Winter einen Wechsel anstrebt: “Ich möchte auf dem Platz stehen und das war schwierig, denn der Konkurrenzkampf in dieser Mannschaft ist sehr gross. Der Trainer und ich sind uns einig, dass es das Beste für mich ist, so viele Spiele wie möglich zu machen. Ich werde sehen, was sich (im Januar) ergibt, und dann schauen.” Nathaniel Phillips kommt in der stark besetzten Defensive der Reds nicht an Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez und Joel Matip vorbei und ist in der Innenverteidigung nur die Nummer 5: “Ich denke, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich ist, dass ich viele Spiele für Liverpool bestreiten werde. Wenn sich also eine Gelegenheit ergibt, bei der ich die Chance bekomme, das woanders zu tun, und es für alle passt, dann wäre das sicherlich etwas, an dem ich interessiert wäre.”

In der laufenden Saison kam Phillips nur zu vier Einsätzen für Liverpool. Gemäss “The Athletic” gibt es mit West Ham einen konkreten Interessenten. Die Londoner wollen im Januar einen neuen Abwehrspieler verpflichten und haben angeblich auch schon bei Niklas Stark von der Hertha angeklopft.

psc 16 Dezember, 2021 16:59