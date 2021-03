“Xherdan Shaqiri ist ein Luxusspieler”

Bei einem passenden Angebot wird Xherdan Shaqiri den FC Liverpool in diesem Sommer wohl verlassen. Doch wohin? Ex-Goalie Paul Robinson glaubt, dass sich der Schweizer Star zu einem Klub aus der oberen Tabellenhälfte der Premier League verändern könnte.

Obwohl Xherdan Shaqiri von seiner mysteriösen Wadenverletzung inzwischen vollends genesen ist, kommt er beim FC Liverpool kaum regelmässig zum Einsatz. Meist reicht es nur zu Kurzeinsätzen. In der Branche rechnet man längst damit, dass der Schweizer die Reds im Sommer verlassen wird.

“Man sollte meinen, dass er sich einem Team in der oberen Hälfte der Premier League anschliessen würde, das sich einen Luxusspieler leisten kann”, sagt Paul Robinson gegenüber “Football Insider”. Der ehemalige Nationalgoalie Englands könne sich daher nicht vorstellen, dass Shaqiri “zu einem Team aus der unteren Hälfte der Premier League wechselt, weil er so gut spielt”.

Festlegen, wo der 29 Jahre alte Kraftwürfen in der kommenden Saison seiner Berufung nachgehen wird, will sich Robinson allerdings nicht. “Ich bin sehr gespannt, wohin er geht”, sagt der frühere Spurs-Tormann. “Ich denke, er würde zu einer Mannschaft passen, die mehr nach vorne spielt. Aus diesem Grund könnte ich mir vorstellen, dass er zu einer Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte oder zu einem anderen Verein in Europa geht.”

aoe 4 März, 2021 17:43