Milan interessiert sich für Deulofeu-Rückkehr

Der AC Mailand spielt offenbar mit dem Gedanken, Gerard Deulofeu drei Jahre nach seinem letzten Spiel für die Rossoneri ins San Siro zurückzuholen.

Gerard Deulofeu (26) ist beim AC Mailand wahrlich kein Unbekannter. Der Iberer spielte 2017 eine halbe Saison auf Leihbasis für die Rossoneri. “Sky Italia” zufolge signalisieren die Lombarden wieder Interesse an Deulofeu. Dies liegt wohl vor allem im Abstieg des FC Watford begründet, der in der kommenden Saison an der zweitklassigen Championship teilnehmen wird.

Möglicherweise hätten die Hornets sogar den Klassenerhalt realisiert, wäre Deulofeu nicht seit März aufgrund eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Zuvor steuerte er in 28 Premier-League-Partien immerhin neun Torbeteiligungen bei. Deulofeus Vertrag läuft noch bis 2023.

Milan hatte übrigens am Deadline Day vergangenen Jahres schon mal Interesse an einer Deulofeu-Rückkehr signalisiert. Damals legte Watford allerdings seinen Veto ein. Auch in diesem Sommer sollte der Neu-Zweitligist kein Interesse daran haben, seinen Star abzugeben.

aoe 1 August, 2020 11:47