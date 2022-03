Inter Mailand droht der Abgang von Top-Verteidiger Stefan de Vrij

Der niederländische Innenverteidiger Stefan de Vrij ist bei Inter Mailand gesetzt. Den Nerazzurri droht im Sommer aber unter Umständen der Abgang des Leistungsträgers.

Zwar ist de Vrij noch bis 2023 an Inter gebunden, der Abwehrspieler soll aber laut “Gazzetta dello Sport” mit einem Wechsel in die Premier League liebäugeln. Gespräche über eine Vertragsverlängerung wurden bislang offenbar nicht konkret. Angebote sollen für den Verteidiger, der in dieser Saison zum Teil etwas wackelt, aber auch noch nicht eingegangen sein. Ein Verkauf im Sommer wäre indes Inters letzte Chance noch eine stattliche Ablöse für den 55-fachen Nationalspieler zu kriegen.

psc 1 März, 2022 17:10