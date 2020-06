Kobel weckt Begehrlichkeiten in der Premier League

Ob Gregor Kobel über die Saison hinaus für den VfB Stuttgart auflaufen wird, ist noch nicht abschliessend geklärt. Interesse an dem Goalie ist offenbar zuhauf vorhanden. Auch Klubs aus der Premier League sollen aufmerksam geworden sein.

Der VfB Stuttgart belegt aktuell in der 2. Bundesliga den Aufstiegs-Relegationsplatz. Für Gregor Kobel ist ein dauerhafter Verbleib am Wasen nur dann ein Thema, sollte der VfB in der kommenden Saison an der Bundesliga teilnehmen.

Der gebürtige Stadtzürcher ist bis Ende Juni von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart verliehen. Angeblich plant 1899 weiterhin mit Oliver Baumann als Nummer eins, für Kobel ist derweil eine Saison auf der Auswechselbank absolut kein Thema. Der VfB hat die Möglichkeit, ihn in diesem Sommer für fünf Millionen Euro fest unter Vertrag zu nehmen.

Interesse aus England

Nach “Bild”-Informationen ist ausgeschlossen, dass Kobel seinen 2021 auslaufenden Vertrag in Hoffenheim noch mal verlängert und sich anschliessend erneut verleihen lässt. Neben den Stuttgartern sollen auch Klubs aus der Premier League ihre Fühler ausstrecken. Namen nennt die Boulevardzeitung dagegen nicht.

“Ich habe eine supergeile Zeit gehabt. Man wird sich an den Tisch setzen und dann wird sich zeigen, wohin die Reise geht. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl beim VfB”, sagt Kobel, der in Stuttgart nach einigen Wacklern wieder gesetzt ist und auf 27 Einsätze mit zehn Zu-Null-Einsätzen kommt.

aoe 13 Juni, 2020 11:36