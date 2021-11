Dieser Trainer ist Topkandidat bei Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer hangelt sich in seinem Traineramt von Woche zu Woche. Manchester United sondiert im Hintergrund offenbar weiterhin ernsthaft den Markt nach möglichen Erben. Inzwischen soll sich ein Topkandidat herauskristallisiert haben.

In den vergangenen Wochen wurden so einige Schattenlisten erstellt. Auf denen waren vermeintliche Kandidaten geführt, die Ole Gunnar Solskjaer bei Manchester United nachfolgen könnten. Der Teammanager steht aufgrund der Fehlentwicklung in dieser Saison und dem dadurch anschliessenden fehlenden Erfolg in der Kritik.

Nach Informationen der “Sun” hatten die Verantwortlichen vier Aspiranten im Sinn: Brendan Rodgers, Antonio Conte, Zinedine Zidane und Erik ten Hag. Das Quartett sei von einem Agenten kontaktiert worden, um die Möglichkeiten eines Wechsel abzuklopfen.

Conte ist inzwischen für Tottenham Hotspur tätig, Zidane habe kein Interesse an einem Engagement im Theatre of Dreams signalisiert und ten Hag eher kühl auf den Vorstoss reagiert. Bleibt Rodgers übrig, bei dem der englische Rekordmeister zuversichtlich sei, ihn aus seinem noch bis 2025 datierten Vertrag bei Leicester City herauslösen zu können.

Der 48-jährige Nordirländer hat den Klub zweimal auf den 5. Platz in der Premier League geführt und verpasste dabei jeweils nur knapp die Champions League. In der letzten Saison gewann er den FA Cup gegen Chelsea. Zu Beginn dieser Saison holte Leicester den Community Shield gegen Manchester City.

aoe 13 November, 2021 10:40