Agüero schliesst Spanien-Rückkehr nicht aus

Ende Juni kommenden Jahres läuft die Zusammenarbeit zwischen Manchester City und Sergio Agüero aus. Der Angreifer schliesst eine Rückkehr nach Spanien zumindest nicht aus, sagt aber auch, dass er sich aktuell nicht mit seiner Zukunft beschäftigt.

Sergio Agüero kann sich durchaus vorstellen, nach Auslaufen seines Vertrags bei Manchester City noch mal in Spanien zu spielen. “Ich habe noch nicht wirklich darüber nachgedacht, was ich nach 2021 tun werde. Ich schliesse nicht aus, nach Spanien oder in ein anderes Land zurückzukehren. Ich weiss aber wirklich noch nicht, was passiert”, sagt Agüero bei “El Chiringuito”.

Bei Atletico Madrid ging einst Agüeros Stern in Europa auf. Für die Colchoneros absolvierte er zwischen 2006 und 2011 insgesamt 230 Pflichtspiele, in denen er 100 Treffer erzielte. “Es wird mit Sicherheit einige Angebote geben”, weiss Agüero um seinen Stellenwert, den er in der Fussballwelt geniesst.

Vorerst macht er sich darüber aber keine Gedanken. Oberste Priorität hat das Erreichen der Ziele, die sich ManCity für diese Saison gesteckt hat. “Im Moment möchte ich nur versuchen, mit City die Champions League zu gewinnen. Das wäre eine unglaubliche Leistung für mich und den Verein”, sagt Agüero.

aoe 2 Mai, 2020 16:14