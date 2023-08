Akanji hatte grossartige Entwicklung bei ManCity "nicht erwartet"

Manuel Akanji steht mit Manchester City vor dem Gewinn eines weiteren Titels. Vor dem UEFA Super Cup gegen den FC Sevilla (Mittwoch, 21 Uhr) spricht der Schweizer Nati-Star über seine bisherige Zeit bei den Skyblues sowie den Konkurrenzkampf.

"Es ist ein weiteres Finale, es ist eine Möglichkeit, eine weitere Trophäe zu gewinnen", sagt Manuel Akanji vor dem UEFA Super Cup in Athen gegen den FC Sevilla. Bei Manchester City werde man "alles tun, um den nächsten Titel zu gewinnen. Wenn wir mit einem Spiel eine weitere Trophäe gewinnen können, werden wir alles tun, was wir können. Wir wollen alles gewinnen", so der Innenverteidiger.

Für Akanji lief es bei Manchester City bislang perfekt. Vor einem Jahr wechselte er von Borussia Dortmund zu den Citizens, avancierte prompt zum Stammspieler und gewann in der Vorsaison das Triple. "Allein das Zusammensein mit diesen guten Spielern und Trainern hat mir geholfen, mich jeden Tag zu verbessern. Wenn ich zum Training komme, ist es mein Ziel, jeden Tag besser zu werden. Es war ein grossartiges Jahr. Ich hatte es nicht erwartet, aber als ich hierher kam, war die Mentalität, alles zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir vier weitere Trophäen gewinnen können", so der 28-Jährige.

Dass der Klub mit Josko Gvardiol einen neuen zentralen Abwehrspieler verpflichtet hat, bereitet Akanji derweil keine grossen Sorgen. Den Konkurrenzkampf im Team von Coach Pep Guardiola nimmt er an. "Es hilft mir, denn als ich unterschrieb, hatten wir so viele gute Verteidiger. Ich habe meine Position oft gewechselt. Das hilft mir, denn ich muss jeden Tag beweisen, dass ich das beste Niveau erreiche. Das spornt mich an. Jeder will spielen, es gibt nur elf Plätze", bekräftigt der Nati-Star.

adk 15 August, 2023 18:00