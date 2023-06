Akanji: "Vor einem Jahr hätte ich das niemals geglaubt"

Manuel Akanji vollbringt mit Manchester City Historisches und macht mit dem Champions-League-Titel das Triple perfekt. Der Schweizer kann es kaum fassen.

Im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt, darf sich Manuel Akanji nun englischer Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger nennen. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte der Innenverteidiger nach dem 1:0-Erfolg im Final gegen Inter bei "Blue" im Interview: "Wir sind alle überglücklich."

Durch ein Tor von Rodri (68.) siegten die Skyblues. "Es war wahrscheinlich eines der schlechtesten Spiele in dieser Saison, aber Hauptsache, haben wir gewonnen. In der ersten Halbzeit war es schwierig zu spielen, in der zweiten Hälfte ging es besser. Am Ende hat es auch etwas Glück gebraucht, es war eine Kampfleistung", so Akanji. Vor dem Tor hatte er einen entscheidenden Pass auf Bernardo Silva gespielt. Akanji erklärte: "Ich sah den Raum und der Trainer hatte mir gesagt, dass ich attackieren solle, wenn sich die Möglichkeit bietet."

Für den 27-Jährigen endet damit seine erste Saison bei Manchester City mit einem famosen Triumph. "Ich hätte das vor einem Jahr niemals geglaubt, dass ich jetzt als Champions-League-Sieger mit ManCity hier stehe", betonte Akanji. "Aber da sieht man, wie schnell es gehen kann in einer Karriere."

adk 11 Juni, 2023 10:37