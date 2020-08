Barça hat den Messi-Nachfolger bereits ausgesucht

Der FC Barcelona muss in diesem Sommer mit dem Verlust von Captain und Superstar Lionel Messi klarkommen. Einen potentiellen Ersatz haben die Katalanen bereits gefunden.

Wie die “AS” berichtet, möchten sich die Katalanen mit dem brasilianischen Nationalspieler Gabriel Jesus von Manchester City verstärken. Kontakt zum englischen Topverein soll bereits hergestellt worden sein. Möglicherweise kommt es sogar zu einem Tausch: Die Skyblues gelten bekanntlich als potentieller neuer Verein von Messi.

Gabriel Jesus ist noch bis 2023 an den Premier League-Klub gebunden. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 34 Ligaspielen 14 Tore.

psc 26 August, 2020 09:31