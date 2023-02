Beraterin: «Haaland ist eine Milliarde Euro wert»

Wer Erling Haaland von Manchester City loseisen möchte, muss womöglich sehr tief in die Tasche greifen. Die Beraterin des Stürmers nennt nun dessen Wert.

Rafaela Pimenta fungiert seit dem Tod von Mino Raiola als Agentin von Erling Haaland. Und die Brasilianerin scheint sich ganz bewusst zu sein, was ihr Klient mittlerweile bereits wert ist. «Er ist eine Milliarde Euro wert. Das ist keine Vermutung, da bin ich mir sicher. Man könnte sagen, dass ich lächerlich bin, dass ein Verein nicht eine Milliarde zahlen wird, aber sein Alter, seine Qualität, seine Entwicklung und die Art, wie er sich verhält, sind der Grund, warum ich von einer Milliarde spreche», bekräftigt Pimenta beim französischen TV-Sender «Telefoot».

Spekulativ ist unterdessen, ob Haaland im bis 2027 laufenden Vertrag bei Manchester City nicht eine Ausstiegsklausel verankert hat. Gerüchten zufolge könnte er ab 2024 für rund 150 Millionen Euro wechseln. Pimenta sprach in diesem Zuge zuletzt mit der spanischen Zeitung «AS» über Vertragsbestimmungen und heizte die Spekulationen selbst an. «Ich sage immer, dass eine meiner Prioritäten als Vermittlerin darin besteht, dem Spieler das zu bieten, was ich den Schlüssel zur Türe nenne», sagte die Beraterin und fügte hinzu: «Ich mag es nicht, wenn mein Spieler nicht frei entscheiden kann.»

adk 19 Februar, 2023 16:56