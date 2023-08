Bernardo Silva unterschreibt neuen Vertrag bei ManCity

Bernardo Silva bindet sich längerfristig an Manchester City.

Der portugiesische Flügelstürmer flirtete in diesem Sommer mit einem Wechsel. Vor allem der FC Barcelona wollte den 29-jährigen Nationalspieler unbedingt verpflichten. Silva stimmt nun aber einer Vertragsverlängerung bei den Skyblues zu und unterzeichnet sein neues Arbeitspapier laut Fabrizio Romano noch am Dienstag.

Der Angreifer stiess im Sommer 2017 aus Monaco zu den Citizens und ist dort in der Offensive ein absoluter Leistungsträger, der in der vergangenen Saison auch massgeblich am Triple-Gewinn beteiligt war.

