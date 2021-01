Der 32-Jährige hat sich nach eigenen Angaben umgehend in Selbstisolation begeben. Agüero bestätigt, dass er einige Symptome verspürt. Er folge dem Rat der Ärzte. Sein letztes Spiel für die Skyblues bestritt er am 3. Januar.

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone!

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021