Ronaldo hat seinen Spind in der Juve-Kabine bereits geräumt

Die Zukunft von Cristiano Ronaldo liegt offenbar definitiv nicht mehr bei Juventus. Der Portugiese soll seinen Spind in der Garderobe bereits geräumt haben.

Ronaldo soll klar signalisiert haben, dass er nicht mehr für Juventus auflaufen wird. Auch nicht im Ligaspiel gegen Empoli, das am Samstag ansteht. Stattdessen rechnet der 36-Jährige fest mit einem Wechsel zu Manchester City. Offenbar hat CR7 von seinem Berater Jorge Mendes erfahren, dass der Wechsel zu Manchester City über die Bühne gehen wird. Perfekt ist der Transfer indes noch nicht. Es geht weiterhin um die Ablösemodalitäten, die noch geklärt werden müssen: Juve soll auf eine Ablöse in Höhe von 25 bis 30 Mio. Euro pochen, was die Skyblues bislang ablehnten. Mendes wird am Freitag weitere Gespräche mit den Klubs führen, um den Durchbruch zu erzielen.

Update: Am Freitagmorgen erschien Ronaldo noch ein mutmasslich letztes Mal auf dem Trainingsgelände. Allerdings nicht um zu trainieren, sondern wohl eher um sich zu verabschieden. Im Video wird festgehalten, wie er im Anschluss davonfährt.

psc 27 August, 2021 09:36