Danilo deutet Vertragsverlängerung bei Juve an

Der brasilianische Aussenverteidiger Danilo könnte seinen Vertrag bei Juventus in absehbarer Zeit verlängern.

Gegenüber «tuttosport» hält der 31-Jährige fest: «Mein Vertrag läuft 2024 aus, bald wird es wichtige Nachrichten geben.» Danilo stiess im Sommer 2019 von Manchester City zu den Turinern und ist derzeit gesetzt. So stand er in dieser Saison beispielsweise in allen 22 bisherigen Ligaspielen der alten Dame auf dem Platz – häufig sogar als Captain. Sein aktueller Kontrakt läuft 2024 aus und könnte demnach bald verlängert werden.

psc 14 Februar, 2023 09:12