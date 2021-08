Diese Summe fordert ManCity für Aymeric Laporte

Bei einem passenden Angebot wird Manchester City Aymeric Laporte nicht daran hindern, den Verein zu verlassen. Doch das muss erst mal beim Englischen Meister eingehen.

Aymeric Laporte (27) hat von Manchester City die Freigabe erhalten, sich verändern zu dürfen – aber nur bei einem lukrativen Angebot. Wie die “Daily Mail” berichtet, hatten sich der Klub und Laporte schon vor dem Sommerfenster darauf verständigt. Zum Problem könnten allerdings die rund 70 Millionen Euro Ablöse werden, die der Englische Meister aufrufen soll.

Zwar haben in den letzten Monaten Juventus Turin und Real Madrid Interesse an dem Verteidiger gezeigt. Nach momentanem Stand ist es aber weder dem einen noch dem anderen Klub möglich, einen Transfer in dieser Grössenordnung zu tätigen. Laporte kam in der vorhergehenden Saison nur selten zum Einsatz, weil sich Pep Guardiola für Ruben Dias und John Stones als Innenverteidiger-Pärchen entschied.

aoe 21 August, 2021 16:10