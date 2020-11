Bestätigung: Pep Guardiola verlängert bei ManCity

Die offizielle Bestätigung ist da: Manchester City hat die Länderspielpause dazu genutzt, mit seinem amtierenden Trainer Pep Guardiola eine Vertragsverlängerung einzutüten.

Wie die Engländer am Donnerstagmittag mitteilen, bindet sich der 49-jährige Spanier für zwei zusätzliche Jahre bis 2023 an den Klub. Guardiola steiss im Sommer 2016 vom FC Bayern zu den Skyblues und betonte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder, dass er sich in Manchester sehr wohl fühlt. Mit einer Vertragsverlängerung tritt er nun den Beweis an, dass dem wirklich so ist.

Unter der Leitung von Guardiola hat ManCity 181 von 245 Spielen gewonnen, was einer Siegesquote von fast 74 Prozent entspricht. Unter anderem wurden zwei Meistertitel und ein Pokalsieg eingefahren.

psc 19 November, 2020 13:12