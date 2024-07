Entscheidung am Dienstag? ManCity drängt auf Olmo-Transfer

In der Personalie Dani Olmo bahnt sich eine Entscheidung an. Manchester City drückt bei dem Spanier offenbar aufs Tempo.

Seit Wochen wird Manchester City Interesse an Dani Olmo nachgesagt, nun kommt offenbar Bewegung rein. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, drückt der englische Meister aufs Tempo und will den Transfer bis Dienstag vollziehen. Noch am Sonntagabend spielt Olmo mit Spanien das EM-Finale gegen England, danach muss er sich um seine Zukunft kümmern.

Dass die bei RB Leipzig liegt, ist äusserst unwahrscheinlich. Denn in seinem bis 2027 gültigen Vertrag bei den Sachsen ist eine Ausstiegsklausel enthalten, wodurch er für fixe 60 Millionen Euro wechseln darf. Für ManCity dürfte die Ablöse keine grosse Hürde sein.

Die Zeit hingegen schon eher, denn die Klausel ist nur noch bis zum 20. Juli, also bis kommenden Samstag gültig. Sollte bis dahin kein Verein Gebrauch davon machen, dürfte RB frei verhandeln. Die Sachsen wollen ihren Offensivstar nicht freiwillig abgeben.

dwe 14 Juli, 2024 16:11