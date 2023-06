Entscheidung da: João Cancelo verlässt ManCity definitiv

João Cancelo (29) und Manchester City streben in diesem Sommer eine definitive Trennung an.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano haben die beiden Parteien sich darauf verständigt trotz laufendem Vertrag bis 2027 keine weitere Zusammenarbeit mehr anzustreben. Cancelo war in der Rückrunde an den FC Bayern verliehen. Von einer Kaufoption in Höhe von 70 Mio. Euro machten die Münchner keinen Gebrauch. Interesse am portugiesischen Nationalspieler gibt es aber zuhauf. Vor allem Arsenal, aber auch der FC Barcelona werfen ein Auge auf den spielstarken Aussenverteidiger.

psc 20 Juni, 2023 17:48