Erling Haaland hat eine 200 Mio. Euro-Ausstiegsklausel

Eine vermeintliche Ausstiegsklausel im Vertrag von Erling Haaland sorgt medial schon seit einigen Wochen für Diskussionen. Jetzt scheint das Rätsel um den Passus gelöst.

Wie «The Athletic» berichtet, verfügt der 22-Jährige in seinem bis 2027 gültigen Kontrakt tatsächlich über eine Ausstiegsklausel. Diese greift ab Sommer 2024 und startet bei 200 Mio. Euro. Mit zunehmender Vertragsdauer sinkt der Betrag dann, um sie zu aktivieren. Und sehr wichtig: Die Klausel gilt nur für ausländische Klubs und nicht für Premier League-Vereine. Ein ligainterner Wechsel wird somit verhindert bzw. müsste von Manchester City sanktioniert werden. Haaland fühlt sich bei den Skyblues derzeit pudelwohl. Für die kommenden knapp zwei Jahre ist ein Transfer ohnehin ausgeschlossen. Danach könnte ein Wechsel aber durchaus zum Thema werden.

Der Torjäger will nach Aussage seines Vaters Alf-Inge in möglichst allen europäischen Topligen spielen. Vor allem ein künftiger Wechsel zu Real Madrid soll ihn sehr reizen. Die Königlichen werden ihre Füsse erst einmal still halten. Ab 2024 könnte die Personalie aber rasch heiss werden.

psc 11 Oktober, 2022 14:16