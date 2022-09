Erling Haaland bei ManCity auf Wolke 7: «Bin beim besten Projekt»

Erling Haaland fühlt sich bei Manchester City rundum glücklich. Der Norweger kann sich aktuell nicht vorstellen woanders zu spielen.

Nach einem furiosen Saisonstart mit 14 Toren in zehn Pflichtspielen ist dies auch nicht weiter erstaunlich: «Manchester City ist im Fussball derzeit das beste Projekt, das es gibt. Ich denke, hier kann ich mich am besten entfalten», sagt Haaland vor dem Manchester-Derby am Wochenende gegen United.

Der 22-jährige Norweger verrät auch, wie seine neuen Teamkollegen bei den Skyblues mächtig Werbung für einen Wechsel von ihm machten: «Nach dem Spiel zwischen City und dem BVB letztes Jahr sagten fast 15 Personen, dass ich kommen sollte. Darunter John Stones, Ruben Dies, Phil Foden, Kevin de Bruyne und andere.»

Haaland folgte den Lockrufen schliesslich und wechselte im Sommer für 60 Mio. Euro von Dortmund zum Team von Pep Guardiola. Dort hat er auf Anhieb voll eingeschlagen.

psc 29 September, 2022 20:17