Erling Haaland schwärmt für Kylian Mbappé

Der norwegische Torjäger Erling Haaland spricht in einem Interview über Kylian Mbappé und ist voller Worte der Bewunderung für den Franzosen.

Der PSG-Stürmer sei ein «unglaublicher Spieler», meint der 22-jährige Norweger im Gespräch mit «Canal+». Und weiter: «Es gibt so viele gute Spieler und Kylian ist einer von ihnen. Er ist so stark. Die Franzosen können glücklich sein, dass er für Frankreich spielt. Natürlich sähe ich es gerne, wenn er für Norwegen spielt, aber das ist nicht der Fall.» Vor allem im Dress der Nationalmannschaft konnte Haaland in seiner Karriere bislang weniger brillieren als der zwei Jahre ältere Mbappé. Aufgrund des Spielerreservoirs in seinem Land wird dies auch in Zukunft schwierig.

Der Norweger freut sich aber darüber, dass sowohl er wie auch Mbappé noch locker zehn Jahre auf höchstem Niveau spielen können.

psc 23 Februar, 2023 11:44