Haaland klärt auf: Deshalb entschied er sich für ManCity

Der norwegische Torjäger Erling Haaland wechselte im Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City. Dort hat er sich mit zehn Toren in sechs Ligaspielen bestens eingelebt. Dass er sich für einen Wechsel zum englischen Meister entschied, kommt nicht von ungefähr.

In der TV-Doku “Haaland – Valget” von Viaplay geben Haaland und sein Vater Alf-Inge Auskunft über die Entscheidungsfindung für den neuen Klub. Bei Manchester City hat alles gepasst, wie der Vater verrät: “Wir haben überlegt: Wer braucht eine Nummer 9? Man City war eine 10 von 10 – die perfekte Option, während Real Madrid eine 5 oder eine 6 war, weil Benzema dort spielt.” Auch die Gerüchte um Kylian Mbappé, der lange Zeit mit Real in Verbindung gebracht wurde aber dann doch bei PSG blieb, hätten die Entscheidung beeinflusst.

Haaland senior verrät auch, dass der FC Bayern zwischenzeitlich eine heisse Option war: “Auf unserer Liste sind sie im Moment die Nummer zwei. City ist meiner Meinung nach das beste Team. Real Madrid ist die Nummer drei. PSG ist die Nummer vier”, so Haaland in einem Gespräch, das vom Februar stammt. Hinter den vier erwähnten Klubs gäbe es noch Liverpool, Chelsea und den FC Barcelona.

Haaland bestätigt weiter, dass der FC Bayern tatsächlich mit ihm in Kontakt stand – als Robert Lewandowski noch an Bord war. Der 22-jährige Norweger nennt die Aktion des deutschen Rekordmeisters sogar “respektlos”: “Wenn ich mich in Lewandowski hineinversetze… Ich weiss nicht, wie viele Tore er für diesen Klub geschossen und wie viele Titel er gewonnen hat. Aber da bekommt man Mitleid mit ihm. Wirklich. Ich finde es respektlos.”

Letztlich entschied sich Haaland aber für den Gang in die Premier League. Ein Schritt, den er bisher nicht bereut.

psc 5 September, 2022 11:02