Erling Haaland bekommt bei ManCity einen neuen Spitznamen

Erling Haaland erhält bei Manchester City einen neuen Spitznamen. Der norwegische Torjäger wird jetzt auch mit “Daemon” angesprochen.

Hintergrund ist die Ähnlichkeit des 22-Jährigen mit der entsprechenden Figur bei der neuen TV-Serie House of the Dragon. Der von Schauspieler Matt Smith verkörpert Figur Daemon Targaryen weist tatsächlich äusserliche Ähnlichkeiten mit Haaland auf – derzeit vor allem auch frisurentechnisch. Ein Klub-Insider sagt der “Sun”: “Ein paar der Spieler sind grosse Fans von House of Dragon und haben Erling gegenüber erzählt, wie sehr er Daemon ähnelt.” Auch bezüglich der Charaktereigenschaften konnten die City-Profis Similaritäten entdecken. Der Insider sagt weiter: “Er liebt Witze und hält sie für lustig. Daemon ist unberechenbar und Erling auch, also passen ihre Persönlichkeiten gut zusammen.”

Der neue Spitzname von Haaland ist inzwischen auch bei den City-Fans angekommen, die diesen in den sozialen Medien bereits gerne aufgreifen.

Haaland has a striking resemblance to Daemon Targaryen😅 pic.twitter.com/UFiwe6D1FW — The Eastern Godfather (@nnoromebuka) August 24, 2022

psc 2 September, 2022 16:50