Ex-Profi pestet gegen Erling Haaland: «Weiss nicht, wie man Fussball spielt»

Erling Haaland schiesst nach seinem Wechsel zu Manchester City alles in Grund und Boden. Mit Antonio Cassano gibt es aber jemanden, dem es der Superstar nicht ganz recht machen kann.

Antonio Cassano kritisiert die Art und Weise, wie Erling Haaland seinem Beruf nachgeht. Cassano ist als ehemaliger Spieler mit einer klar Meinung bekannt. Bei «Bobo TV», einem Online-Talkformat, das von Christian Vieri betrieben wird, äussert sich Cassano regelmässig zu aktuellen Fussballthemen.

«Einige sagen, Haaland ist wie Ibrahimovic, aber mit der Geschwindigkeit von Adriano. Sehr gut, aber es gibt noch andere Dinge. Zlatan war technisch schon besser als Haaland. Ich würde sagen, dass Erling eher eine Mischung aus Adriano und Christian Vieri ist», schätzt Cassano süffisant ein. «Es gibt Stürmer, die Fussball spielen können, wie Lewandowski und Benzema. Aber Haaland weiss nicht, wie man Fussball spielt. Er ist ein grossartiger Stürmer, er ist phänomenal. Aber würden Sie nicht lieber einen Stürmer haben, der Fussball spielen kann?»

Cassano ist ehemaliger italienischer Nationalspieler (39 A-Spiele) und spielte während seiner Karriere unter anderem für Real Madrid, dem AC Mailand und Inter Mailand. Kritik wird nur selten an Haaland geübt, allein aufgrund seiner Werte gibt er auch wenig Anlass dazu.

Haaland war im vorigen Sommer bekanntermassen zu Manchester City gewechselt und reiht seitdem Rekord an Rekord. In der laufenden Saison kommt er auf überragende 45 Tore in 39 Ernstkämpfen.

aoe 15 April, 2023 15:49