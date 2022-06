Nach neun Jahren, insgesamt 383 Pflichtspielen und fünf englischen Meisterschaften hat Fernandinho Manchester City verlassen, um künftig wieder in seiner Heimat Brasilien aufzulaufen. Der 37-Jährige steht laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano vor der Unterschrift bei seinem Jugendklub Athletico Paranaense – und zwar für zwei Jahre.

Plan confirmed for Fernandinho. Former Manchester City player will join Athletico Paranaense on a free move, two year contract agreed. 🔴🇧🇷 #transfers

Man City will replace Fernandinho with Kalvin Phillips, done deal. ⤵️ https://t.co/ESLxuTOziG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2022