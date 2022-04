Fernandinho schockt Pep Guardiola mit Aussage zu seiner Zukunft

Der spanische Trainer würde gerne auch in der kommenden Saison auf den 36-jährigen Routinier zählen. Soweit kommt es wohl nicht. Stattdessen zieht es den früheren brasilianischen Nationalspieler zurück in die Heimat: “Ich will regelmässig spielen. Ich werde nach Brasilianer zurückgehen. Das habe ich mit meiner Familie so besprochen. Das ist das Wichtigste für mich”, sagt Fernandinho auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Atlético.

Mit der Aussage überrascht er Guardiola, der neben ihm sitzt, sichtlich: “Das habe ich nicht gewusst. Bislang habe ich das noch nicht gehört. Ich weiss nicht, was passieren wird. Er ist so wichtig, ich werde ihn am Saisonende fragen und mit ihm reden. Vielleicht ist es wegen seiner Familie. Ich sähe es gerne, wenn er bleibt.

Nach der denkwürdigen PK äussert sich Fernandinho auch noch einmal in den sozialen Medien und betont, dass seine Aussagen zu 100 Prozent “ehrlich und spontan” gewesen seien. Er werde aber auch immer seiner Funktion als Captain von ManCity gerecht werden und fühle sich dem Verein, wo er seit neun Jahren spielt, verpflichtet.

I was 100% honest and spontaneous in answering that question at today's press conference. But anyone who knows me also knows that my greatest honesty is with Man City and my duties as team captain.

— Fernandinho (@fernandinho) April 12, 2022