Fix: Aymeric Laporte heuert beim Ronaldo-Klub an

Die Saudis geben die Verpflichtung des 29-jährigen spanischen Nationalspielers am Donnerstag bekannt. Die Ablöse für Laporte beträgt rund 27,5 Mio. Euro. Bei seinem neuen Verein trifft der Innenverteidiger unter anderem auf Cristiano Ronaldo und Sadio Mané.

We have officially signed the Spanish star Aymeric Laporte ✍️

Let’s welcome the treble champion & Spain national team defender 🤩#LaporteIsYellow 💛 pic.twitter.com/l3mUdf1rdS

