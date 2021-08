Fix: ManCity begrüsst 100 Mio. Pfund-Neuzugang Jack Grealish

Der bisherige Kapitän von Aston Villa wechselt für die stolze Ablöse von 100 Mio. Pfund bzw. 118 Mio. Euro zu den Skyblues, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Noch nie wurde in der Premier League derart viel Geld für einenen Spieler ausgegeben. Der bisherige Rekord hielt Paul Pogba, der 2016 für 105 Mio. Euro zu Manchester United wechselte.

Grealish erhält bei seinem neuen Klub die prestigeträchtige Rückennummer 10. “Ich bin unglaublich glücklich, dass ich zu Manchester City gekommen bin. City ist die beste Mannschaft des Landes mit einem Manager, der als der beste der Welt gilt – es ist ein wahr gewordener Traum, Teil dieses Vereins zu sein”, wird der 25-jährige englische Nationalspieler auf der Webseite seines neuen Vereins zitiert.

HE'S HERE!

We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.

Welcome to City, Jack! 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021