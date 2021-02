Foden bekennt sich zu ManCity

Phil Foden kann sich nach momentanem Stand nicht vorstellen, für einen anderen Klub als Manchester City zu spielen.

Phil Foden schreibt einen öffentlichen Liebesbrief an Manchester City. “Ich kann mir nur vorstellen, für Manchester City zu spielen. Man muss bedenken, wie sehr mich dieser Klub von klein auf unterstützt hat”, erklärt der 20-Jährige bei “Football Focus” von der “BBC”.

Foden gehört im englischen Fussball zu den grössten Talenten und wird von Pep Guardiola regelmässig eingesetzt. In der laufenden Saison kommt der zweifache Nationalspieler auf 27 Spiele in allen Wettbewerben mit neun Toren und fünf Vorlagen.

Der in Stockport geboren und aufgewachsene Youngster liess sich seit Kindesbeinen an in der Nachwuchsakademie der Skyblues ausbilden. “Es hilft immer, wenn man für einen Verein spielt, von dem man selbst Fan ist”, schwärmt Foden, der noch bis 2024 an ManCity gebunden ist.

aoe 6 Februar, 2021 12:55