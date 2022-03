Gabriel Jesus ist bei Juve ein Kandidat für die Dybala-Nachfolge

Juventus bekundete bereits in den vergangenen Jahren mehrfach Interesse an ManCity-Stürmer Gabriel Jesus. Nun ist es wieder soweit.

Englischen Medienberichten zufolge steht der 24-jährige Mittelstürmer im Fokus der Turiner. Der brasilianische Nationalspieler ist nur noch bis 2023 an die Skyblues gebunden. Einem Wechsel im Sommer könnte er durchaus offen gegenüberstehen, da er mit seinen Einsatzzeiten in Manchester nicht wirklich zufrieden ist. So stand er in den letzten acht Premier League-Partien beispielsweise kein einziges Mal in der Startelf.

Bei Juve wird ihm die Rolle als Dybala-Nachfolger durchaus zugetraut, wobei er hinter Nicolo Zaniolo von der AS Roma möglicherweise “nur” zweite Wahl ist.

psc 22 März, 2022 11:59