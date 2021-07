Gabriel Jesus weiterhin Thema bei Juve

Juventus Turin möchte in der kommenden Saison mehr Variabilität in seinen Angriff bekommen. Gabriel Jesus ist deswegen Thema im Piemont. Der entthronte Serienmeister kann sich jedoch nur eine Ausleihe leisten.

Gabriel Jesus wird weiterhin mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht. Wie das Portal “Calciomercato.it” berichtet, ist sich der Champions-League-Teilnehmer sicher, dass Jesus im Sturm genau die Komponente ist, die dem Klub neben Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Alvaro Morata noch fehlt.

Weil Juve durch die Coronapandemie finanziell stark angeschlagen ist, würde die Alte Dame Jesus zunächst ausleihen wollen – für den Anschluss könnte eine Kaufoption Teil des Deals sein. Ob sich Manchester City darauf einlassen würde, ist ungeklärt.

Jesus erzielte in der vergangenen Saison in 43 Pflichtspielen für die Citizens 14 Tore und lieferte vier Assists. Unersetzlich hat sich der Brasilianer aber auch im vierten Jahr in Manchester nicht gemacht.

aoe 17 Juli, 2021 11:40