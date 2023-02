«Ich schäme mich» – Pep Guardiola entschuldigt sich bei Steven Gerrard

ManCity-Coach Pep Guardiola hat in der vergangenen Woche mit Aussagen über Steven Gerrard für Irritationen gesorgt. Dafür entschuldigt sich der Spanier nun.

Am Dienstag sagt der 52-Jährige: «Ich entschuldige mich bei Steven Gerrard für meine unnötigen und dummen Bemerkungen über ihn. Er weiss, wie sehr ich ihn und seine Karriere bewundere und das, was er für dieses Land getan hat, in dem ich lebe und trainiere.» Grund für die Entschuldigung waren Aussagen von Guardiola am vergangenen Freitag als dieser über Vorwürfe finanzieller Regelverstösse gegen seinen Klub sprach. Damals brachte er Gerrard und dessen Ausrutscher im Meisterschaftskampf 2014 ins Spiel und sagte: «Ich weiss nicht, ob wir auch für Steven Gerrards Ausrutscher in Anfield verantwortlich sind.»

Guardiola rudert nun stark zurück: «Ich schäme mich dafür, was ich gesagt habe, denn das hat er nicht verdient. Ich habe meinen Klub nicht gut repräsentiert.» Bei Gerrard habe er sich deshalb sogar persönlich entschuldigt, doch auch öffentlich müsse er dies tun: «Ich entschuldige mich bei ihm, Alex, seiner Frau, den Kindern und der Familie, denn es war dumm.»

psc 14 Februar, 2023 19:14