Guardiola gewinnt den Super Cup und wütet gegen die Premier League

Manchester City gewinnt den UEFA Super Cup gegen den FC Sevilla (5:4 n.P.). Doch Trainer Pep Guardiola stichelt nach Abpfiff gegen die Premier League.

Nachdem Manchester City in der Vorsaison bereits die Meisterschaft, den FA Cup und die Champions League gewonnen hatte, sicherten sich die Citizens nun auch den UEFA Super Cup. "Wir sind sehr, sehr erfreut, dass wir nun schon einen Titel in dieser Saison gewonnen haben. Diesen Titel hatten wir noch nicht und jetzt haben wir ihn", freute sich Pep Guardiola nach Spielende.

Nicht sonderlich erfreut war der Katalane allerdings, als er ein anderes Thema ansprach. "Danke nochmals an die Premier League, dass sie uns bereits am Samstag und nicht erst am Sonntag oder Montag spielen lassen. Vielen Dank!", sagte der Trainer der Skyblues mit spöttischer Ironie. Für Manchester City geht es am kommenden Samstag (21 Uhr) gegen Newcastle United.

adk 17 August, 2023 10:34